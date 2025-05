David Juve | mossa di Giuntoli per il canadese! Verrà attuata in settimana arriva la conferma sul possibile colpo in attacco Ultimissime

La Juventus si prepara a un'importante mossa di mercato con l'obiettivo di portare Jonathan David in attacco. Secondo il giornalista Paolo Paganini, il direttore sportivo Giuntoli è pronto ad agire già questa settimana per rinforzare la squadra. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi su questa trattativa avvincente.

David Juve: Giuntoli scende in campo per il canadese! La mossa che si verificherà in settimana, arriva la conferma sul colpo in attacco. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Paolo Paganini ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi a Jonathan David, obiettivo del calciomercato Juve per rinforzare l’attacco. Di seguito riportate le sue parole. #AntonioConte alla fine tornerà alla #Juventus. Vuole tornare lui per una rivincita personale, vuole tornare la famiglia a Torino, lo sta “spingendo” anche #Chiellini. #Giuntoli avrà un incontro in settimana forse a Montecarlo con il manager di #David — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 27, 2025 PAROLE – «Antonio Conte alla fine tornerà alla Juventus... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve: mossa di Giuntoli per il canadese! Verrà attuata in settimana, arriva la conferma sul possibile colpo in attacco. Ultimissime

Ne parlano su altre fonti

David Juve: mossa decisiva del Napoli per l'attaccante; David, la prima mossa a sorpresa del Napoli. E la Juve che chiede un incontro; La Juventus accelera per David: la mossa per superare la concorrenza; Rai-La Juve si è mossa per David: i dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juventus, piovono conferme su David: la mossa di Giuntoli - Calciomercato Juventus, piovono conferme su David: la mossa di Giuntoli (LaPresse) – Jmania.it La Juventus, adesso che la stagione è finita, è pronta a buttarsi a capofitto all’interno del ... 🔗Si legge su jmania.it

La Juventus accelera per David: la mossa per superare la concorrenza - La Juventus si inserisce con prepotenza nella corsa per Jonathan David, centravanti canadese che ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con il Lille in scadenza a giugno. Sul giocatore, cons ... 🔗Secondo msn.com

Castori esalta Giuntoli: "È preparato e bravissimo, saprà tirarsi fuori dalle problematiche che ha alla Juve" - Fabrizio Castori, tecnico del SudTirol, presente al premio Cesarini di Civitanova Marche, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW. Si parte dalla stagione degli altoatesini, con ... 🔗Scrive tuttojuve.com

Conte TOGETHER with Giuntoli? Chirico drops the BOMB! David, Juve is OUT