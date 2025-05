Dassilva non si arrende altro ricorso per la libertà | si torna in Cassazione

Louis Dassilva continua a lottare per la sua libertà, presentando un nuovo ricorso in Cassazione. A pochi giorni dall'eventuale rinvio a giudizio per il caso Pierina, il 35enne senegalese dimostra determinazione nel voler affrontare le sfide legali che lo attendono, rimanendo decidere di fronte alle accuse che lo coinvolgono. La battaglia per la giustizia entra così in una nuova fase cruciale.

Rimini, 27 maggio 2025 – Louis Dassilva non ha ancora gettato la spugna. Ancor prima che il luogo in cui ’scontrarsi’ a suon di faldoni e perizie diventi l’aula della Corte d’Assise – dove il caso Pierina approderà nell’eventualità in cui il 35enne senegalese verrà infine rinviato a giudizio –, la battaglia del vicino di casa di Pierina Paganelli, ora accusato di avere ucciso la 78enne a coltellate, va avanti a suon di ricorsi e contro ricorsi per riconquistare la libertà in attesa del processo. Ecco perché, anche a fronte di motivazioni le cui maglie non lasciano spazio ad ammorbidimenti del Tribunale del Riesame dopo essere stato chiamato a riesprimersi sul caso, gli avvocati di Dassilva hanno annunciato che ricorreranno ancora in Cassazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dassilva non si arrende, altro ricorso per la libertà: si torna in Cassazione

