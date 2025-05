Danneggiato dall' alluvione al via i lavori per il recupero del fondo in erba sintetica dello stadio Amadio

Sono ufficialmente iniziati i lavori di recupero del fondo in erba sintetica dello stadio Amadio di Falconara, compromesso dall'alluvione dello scorso settembre e da un'ulteriore inundazione ad ottobre. Il manto di gioco, gravemente danneggiato dal fango, sta per tornare alla normalità , garantendo così la ripresa delle attività sportive.

FALCONARA - Sono partiti i lavori di recupero del manto di gioco in erba sintetica del campo sportivo Amadio, gravemente danneggiato dall'alluvione del settembre scorso e da un successivo allagamento di ottobre. Il fango accumulato sul campo principale e su quello secondario si era infiltrato...

