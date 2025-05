Danneggiata l’edicola votiva di piazza della Repubblica a Terni indagini in corso

L’edicola votiva di piazza della Repubblica a Terni è stata danneggiata, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’episodio, avvenuto il 27 maggio, è stato prontamente segnalato alla polizia locale, che ha avviato un'indagine sul campo. Le autorità hanno delimitato l'area e stanno effettuando accertamenti per chiarire la natura e l'entità dei danni.

