Danneggiata l’edicola votiva di piazza della Repubblica a Terni indagini in corso

L'edicola votiva di piazza della Repubblica a Terni è stata danneggiata, suscitando preoccupazione tra i cittadini. L'episodio, segnalato alla polizia locale, ha portato all'invio di una pattuglia per accertamenti. L'area è stata delimitata mentre le indagini sono in corso per chiarire la natura del danneggiamento.

Danni all'edicola votiva di piazza della Repubblica a Terni. L'episodio è stato segnalato alla polizia locale che questa mattina, 27 maggio, ha inviato sul posto una pattuglia per gli accertamenti del caso. L'area è stata delimitata e sono in corso le verifiche per capire se sia trattato...

