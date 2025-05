Daniele Andreoletti morto nello schianto in moto in galleria il padre | Il mio mondo è finito

Daniele Andreoletti, un ragazzo di 24 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto nella galleria Anchetta sull'A12, tra Rapallo e Chiavari, la sera del 26 maggio 2025. La notizia ha colpito profondamente la comunità e il padre della vittima, che ha espresso il suo dolore: "Il mio mondo è finito". L'evento segna una terribile perdita per familiari e amici.

Un ragazzo di 24 anni, Daniele Andreoletti, è la vittima del grave incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 26 maggio 2025 in un incidente sull'autostrada A12, nella galleria Anchetta tra Rapallo e Chiavari, in provincia di Genova. Incidente in galleria sulla A12 a Chiavari (Genova)... 🔗 Leggi su Today.it