Dammi 50 euro o il telefono non lo rivedi arrestato pregiudicato fuori dall’ospedale di Frosinone

Un pregiudicato è stato arrestato a Frosinone per estorsione e ricettazione, dopo aver minacciato di non restituire un telefono in cambio di 50 euro. L'operazione, condotta dalle forze dell'ordine, ha portato anche all'arresto di un altro individuo per spaccio di sostanze stupefacenti, segnalando un'intensificazione delle attività di controllo nella zona.

Arrestato un pregiudicato a Frosinone per ricettazione ed estorsione. Operazioni di polizia portano anche a un arresto per spaccio

