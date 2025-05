Damiano David | il Giappone mi ripulisce da ansie e stress

Damiano David, ex frontman dei Maneskin, racconta come il Giappone lo aiuti a liberarsi da ansie e stress. A Roma, il cantante riflette sulla sua recente esperienza ai Crunchyroll Anime Awards di Tokyo, dove ha partecipato a un evento di grande rilievo nell'animazione mondiale, circondato dall'affetto di 51 milioni di fan. Il suo nuovo album, "Funny Little Fears", segna una nuova tappa nel suo percorso artistico.

Roma, 27 mag. (askanews) - Damiano David è stata una delle star dei Crunchyroll Anime Awards, gli Oscar dell'animazione assegnati a Tokyo dopo il voto di ben 51 milioni di persone da tutto il mondo. L'ex cantante dei Maneskin, di cui è appena uscito il primo disco solita, "Funny Little Fears", è molto amato in Giappone, Paese per cui lui nutre una profonda passione. "Per me il Giappone dalla prima volta che ci sono stato è un posto dove per qualche strana magia mi sento come se mi ripulisse da tutte le ansie, lo stress. - ha detto il cantante - C'è questa forma di vivere in comunità rispettando gli altri che mi fa sentire molto al sicuro e molto bene"...

