Damiano Caruso il migliore degli italiani a quasi 38 anni Obiettivo top5 gerarchie mutate in Bahrain

A quasi 38 anni, Damiano Caruso sta sorprendendo tutti al Giro d’Italia, conquistando il titolo di miglior italiano in classifica. Con un impressionante quinto posto, a solo due minuti e quaranta secondi dal leader Isaac del Toro, il ciclista della Bahrain-Victorious dimostra che l'età è solo un numero, puntando deciso a entrare nella top 5. La sua performance sta ridefinendo le gerarchie della competizione.

Trentasette anni ed un grande sogno. Damiano Caruso sta disputando un Giro d’Italia eccezionale ed in questo momento è il migliore degli italiani in classifica generale, con il suo quinto posto a due minuti e quaranta secondi da Isaac del Toro. Finora il veterano della Bahrain-Victorious è stato impeccabile e proprio una Top-5 a Roma è un obiettivo che può davvero diventare reale. La tappa odierna ha sconvolto la classifica generale, con molti corridori che sono andati in crisi. Tra questi anche Antonio Tiberi, che probabilmente ha accusato i problemi già avuti nelle tappe precedenti, con il laziale che oggi ha fatto tanta fatica ed è crollato sull’ultima salita, arrivando a quasi quattro minuti dalla coppia Scaroni-Fortunato... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Damiano Caruso il migliore degli italiani a quasi 38 anni. Obiettivo top5, gerarchie mutate in Bahrain

