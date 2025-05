D’Ambrosio | L’Inter? Emozioni indelebili A Monaco sarò lì a tifare

Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell'Inter, condivide le sue emozioni legate al club milanese in vista della finale di Champions League. In un evento benefico organizzato da Sportitalia, D'Ambrosio racconta il suo amore per i nerazzurri e l'importanza di mantenere viva questa passione, coinvolgendo anche i suoi figli nel tifo per una squadra che ha segnato profondamente la sua carriera.

Tra l’Inter e Danilo D’Ambrosio è rimasto un amore viscerale. L’ex difensore nerazzurro ha parlato della finale di Champions League ad un evento di beneficienza organizzato da Sportitalia. L’ Inter e Danilo D’Ambrosio sono rimasti legati da un forte sentimento. Gli stessi figli dell’ex difensore nerazzurro sono accaniti sostenitori della Beneamata. Il difensore del Monza ha parlato in questi termini riguardo la finale di Monaco durante un evento di beneficienza organizzato da Sportitalia: «Sono emozioni forti, non sai quando rigiocherai una partita del genere. Si spera che l’Inter faccia una bella partita, sarò li a tifare i miei ex compagni, con la mia famiglia, sono emozioni indelebili... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - D’Ambrosio: «L’Inter? Emozioni indelebili. A Monaco sarò lì a tifare»

Su questo argomento da altre fonti

ESCLUSIVA SI Monza, D’Ambrosio: “Futuro? Ho delle idee, anche extra-campo”. Poi parla di ...; Monza, D'Ambrosio: Inter, la delusione Scudetto può dare una carica in più per la finale di Champions; Su SoloCalcio, la partita di beneficenza “Facciamo gol tra le stelle”. Le parole di Caldirola e dei cam...; D’Ambrosio ammette | La finale di Champions è una cosa forte Sul futuro di Inzaghi dico questo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Monza, D'Ambrosio: "Inter, la delusione Scudetto può dare una carica in più per la finale di Champions" - Danilo D'Ambrosio, difensore del Monza, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla finale di Champions: “Come si vive una finale di Champions? Sono emozioni forti, non sa ... 🔗Riporta msn.com

D’Ambrosio: “Rispondo così sulle lacrime di Lautaro! Futuro Inzaghi? Secondo me…” - L’ex Inter Danilo D’Ambrosio ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia del futuro di Inzaghi e non soltanto ... 🔗Si legge su fcinter1908.it

Futuro? Parlano Caldirola e D'Ambrosio, ma non solo Monza... - Durante l’iniziativa “Facciamo gol tra le stelle” andata in scena questo pomeriggio si è parlato di futuro. Come rilasciato ai microfoni di SportItalia, Cadirola ha così spiegato: “La Brianza è casa m ... 🔗Riporta msn.com

Inter, D'Ambrosio: Arrabbiati come sempre e obbligati a vincere