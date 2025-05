Dalle unghie al make-up il colore dell’estate è il rosa guava

Il rosa guava è il colore protagonista dell'estate 2023 nel mondo del beauty. Questa tonalità vibrante, che unisce il rosa all'arancio, si distingue per il suo calore e la sua freschezza, rendendola ideale per ogni look estivo. Scopri come il rosa guava sta influenzando unghie, makeup e oltre, portando un tocco di vivacità e originalità nella tua routine di bellezza.

Che il rosa sia uno dei colori prediletti per la bella stagione è cosa nota, ma quest’anno c’è una particolare nuance eletta dal mondo del beauty come la più glam: il rosa guava, una vibrante tonalità di rosa aranciato simile al corallo, ma più caldo e “succoso”. Il rosa guava conquista il mondo del beauty. Il rosa guava si ispira, ovviamente, al frutto tropicale con la polpa di questa caratteristica tonalità di rosa, che riesce a essere al tempo stesso deciso e delicato. Un colore perfetto per rossetti, balsami e oli labbra, blush e persino ombretti, ma anche per manicure originali e allo stesso tempo raffinate, con le unghie che contrastano meravigliosamente con le mani abbronzate... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalle unghie al make-up, il colore dell’estate è il rosa guava

