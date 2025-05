Dall’Associazione nazionale magistrati chiusura corporativa sulle ingiuste detenzioni Parla Costa FI

In un'intervista alla rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, Costa Fi. denuncia la chiusura corporativa riguardo alle ingiuste detenzioni, sottolineando la mancanza di consapevolezza tra i magistrati sulle devastanti conseguenze che queste hanno sulle vite delle persone coinvolte. Le parole di Costa evidenziano la necessità di un cambiamento nella percezione e nella gestione di questo delicato tema.

"Credo che i magistrati non abbiano consapevolezza che le persone che vengono arrestate ingiustamente subiscono sofferenze e danni personali e famigliari immensi. Sono persone inno.

