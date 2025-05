Dalla Regione sì alla legge sull' oleoturismo | Promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori

La Puglia segna un importante passo avanti verso lo sviluppo sostenibile con l'approvazione unanime della legge sull'oleoturismo. Questo provvedimento, atteso da tempo, valorizza l'identità agricola regionale, offrendo nuove opportunità di crescita alle imprese olivicole e promuovendo un turismo integrato che arricchisce il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Con il voto unanime del Consiglio regionale, è stata approvata la legge che disciplina l'oleoturismo in Puglia. Un provvedimento atteso da tempo che mira a valorizzare l'identità agricola della regione, offrendo alle imprese olivicole nuove opportunità di crescita economica, culturale e turistica...

