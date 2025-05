Dalla periferia alla serie A Gabellini prende il Toro per le corna | È un grande sogno che si avvera

Dalla periferia alla Serie A, il sogno di un giovane calciatore diventa realtà: Tommaso Gabellini, neomaggiorenne attaccante originario di Misano, fa il suo debutto con il Torino. Un momento atteso e sognato da sempre, che segna l’inizio di una nuova avventura in uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Scopriamo come Gabellini ha preso il toro per le corna e ha realizzato il suo grande sogno.

Alzi la mano chi non vorrebbe debuttare in serie A a 18 anni. E’ il sogno di tutti i ragazzini di ieri e di oggi, diciamolo. E che quello di Tommaso Gabellini, misanese doc, attaccante del Torino. Per lui si è realizzato domenica sera, all’ultimo giro di giostra della massima serie del calcio di casa nostra. Non in uno stadio qualunque, ma allo stadio Olimpico Grande Torino, davanti ai suoi tifosi. Palcoscenico di lusso, contro un avversario di lusso. La Roma di mister Ranieri. Mancano poco meno di dieci minuti al novantesimo e quando mister Vanoli lo chiama dalla panchina lungo la schiena di Gabellini corre un brivido... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla periferia alla serie A. Gabellini prende il Toro per le corna: "È un grande sogno che si avvera"

