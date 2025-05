Dalla classe all’orchestra | i primi risultati della ricerca che valuta l’impatto della musica nelle scuole

L'articolo esplora i primi risultati della ricerca "Dalla Classe all'Orchestra", un progetto avviato a Piacenza che analizza l'impatto della musica nelle scuole. I risultati evidenziano come la musica non solo arricchisca l'educazione, ma favorisca anche la crescita culturale e cognitiva degli studenti, sottolineando il suo valore come strumento educativo e sociale per tutti.

La musica è uno strumento educativo e sociale e fornisce benefici in termini di crescita culturale e cognitiva, per tutti. A confermarlo sono i primi risultati della valutazione d’impatto relativa al progetto Dalla Classe all’Orchestra, avviato a Piacenza da diversi anni su impulso del Quarto... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dalla classe all’orchestra: i primi risultati della ricerca che valuta l’impatto della musica nelle scuole

Approfondimenti da altre fonti

Educazione con la musica, un convegno sul progetto “Dalla Classe all’Orchestra”; Oggi il convegno Dalla classe all'orchestra. Trasformare l'educazione con la musica presso XNL Piacenza; Podio per gli studenti del Muratori di Vignola. Primo premio per orchestra e pianoforte solista; “L’orchestra è come una famiglia”, la CinqueQuarti “studiata” dall’Università di Padova. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Master Class: Gautier Capuçon - Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in A Minor