Dalla Champions alla Coppa ora possiamo sognare in grande

Il Bologna ha vissuto un momento storico il 14 maggio 2025, conquistando l'accesso alla Champions League. La città è ancora sotto shock, con i tifosi che celebrano un traguardo straordinario. Ora, l'entusiasmo cresce e le speranze si alimentano: dalla Champions alla Coppa, il sogno di un grande futuro è finalmente alla portata. Scopriamo insieme l'emozionante percorso della squadra e le aspettative che accompagnano questo trionfo.

Bologna, 27 maggio 2025 – Quattordici maggio 2025: e chi se la scorderà più questa data? Quasi due settimane dopo, tutta Bologna è come se si fosse fermata lì, al momento in cui l’arbitro Mariani ha fischiato la fine e fatto capire ai trentamila tifosi rossoblù che sì, era tutto vero: il Bologna aveva appena vinto la Coppa Italia, cinquantuno anni dopo. Ne parliamo oggi nella puntata de Il Resto di Bologna, il podcast della nostra redazione che potrete ascoltare gratuitamente sul nostro sito o sulle principali piattaforme, come Spotify. Rievocheremo il trionfo che, dalle strade di Roma, è passato in un battibaleno ai portici colorati di rossoblù, ha preso le sembianze dorate del Nettuno che il sindaco Matteo Lepore ha dato al mister Vincenzo Italiano ed è esploso domenica pomeriggio, quando il pullman scoperto con squadra, società – e ovviamente Coppa Italia – ha attraversato la città dal Dall’Ara a piazza Maggiore circondato da 40mila tifosi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Champions alla Coppa, ora possiamo sognare in grande

