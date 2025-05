Dalila Di Lazzaro la confessione a Monica Setta su Gianni Agnelli | Mi aprì la porta di casa nudo

In un'intervista esclusiva a Monica Setta, Dalila Di Lazzaro rivela dettagli inediti e piccanti sulla sua relazione con Gianni Agnelli, tra aneddoti svelati e reminiscenze. La conversazione, ricca di spunti intriganti, sarà trasmessa nella puntata di domani di "Storie di donne al bivio", su Rai 2, offrendo uno sguardo affascinante nella vita di un'icona del mondo dello spettacolo.

Promette di essere ricca di dettagli piccati l'intervista rilasciata a Monica Setta da Dalila di Lazzaro. Nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, mercoledì 28 maggio, di Storie di donne al bivio, in seconda serata su Rai 2 l'ex modella, attrice e scrittrice ha parlato dei suoi... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Dalila Di Lazzaro, la confessione a Monica Setta su Gianni Agnelli: "Mi aprì la porta di casa nudo"

