Dal Tevere all’ex mattatoio in bicicletta | firmata la convenzione per una nuova ciclabile

Un nuovo tratto di pista ciclabile prende forma a Roma, grazie alla convenzione firmata oggi in Campidoglio tra Roma Capitale e la Fondazione Roma. Questo percorso collegherà il Lungotevere degli Artigiani all'ex Mattatoio, permettendo di raggiungere il sito in bicicletta in tutta sicurezza. Un passo avanti verso una mobilità sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nella capitale.

Roma, 27 maggio 2025 – È stata firmata oggi in Campidoglio la Convenzione tra Roma Capitale e Fondazione Roma per realizzare un nuovo tratto di pista ciclabile dal Lungotevere degli Artigiani fino all’entrata dell’ex Mattatoio, che sarà così raggiungibile dal Tevere in bicicletta, in tutta sicurezza. Grazie all’accordo sottoscritto dal Sindaco Roberto Gualtieri e da Franco Parasassi Presidente della Fondazione Roma, quest’ultima diventerà il committente dell’opera e provvederà “a propria cura e spese e senza corrispettivo in suo favore” alla sua realizzazione. Sarà dunque Fondazione Roma ad occuparsi dell’affidamento dei lavori e a procedere alla rimozione e allo smaltimento di tutte le attrezzature e impianti residui delle attività commerciali che si trovavano sul Lungotevere degli Artigiani... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

