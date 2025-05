Dal rogo ai sassi contro il bus della Stp | la politica si interroga sul caso Sant' Elia

La nottata di Sant'Elia ha scosso la comunità di Brindisi con un incendio doloso che ha distrutto tre auto, seguiti da atti di violenza contro un bus della STP. Il sindaco Giuseppe Marchionna esprime forte preoccupazione per l'accaduto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull'ordine pubblico nella zona. La politica locale si interroga sulle cause e le possibili soluzioni a questo preoccupante episodio di violenza.

È molto preoccupato il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna per quanto accaduto la notte scorsa a Sant?Elia, quando tre auto in fiamme hanno rischiato di causare una vera e... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dal rogo ai sassi contro il bus della Stp: la politica si interroga sul caso Sant'Elia

