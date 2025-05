Dal patentino per i proprietari di cani pericolosi alla stretta sulle sanzioni | Verona approva il nuovo Regolamento per i diritti animali

Verona fa un passo avanti nella tutela degli animali con l'approvazione del nuovo Regolamento per la loro protezione, votato il 27 maggio dalla giunta comunale. Questo provvedimento introduce misure come il patentino per i proprietari di cani considerati pericolosi e incentiva una maggiore severità nelle sanzioni, testimoniando l'impegno della città per il benessere animale e la convivenza responsabile.

🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Dal patentino per i proprietari di cani "pericolosi" alla stretta sulle sanzioni: Verona approva il nuovo Regolamento per i diritti animali

