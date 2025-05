Dal killer degli israeliani al sicario di Rushdie se i nostri slogan sono gli stessi dell’Iran

L'articolo esplora il percorso di Elias Rodriguez, radicalizzato in America da movimenti estremisti che condividono ideologie contro gli ebrei. Douglas Murray, nel suo intervento sul New York Post, analizza come slogan e giustificazioni di questi gruppi rispecchino quelli provenienti dall'Iran, evidenziando la crescente interconnessione tra il terrorismo locale e le influenze ideologiche globali.

"Elias Rodriguez è stato radicalizzato in America da gruppi radicali che credono che uccidere gli ebrei li renda persone moralmente valide" scrive Douglas Murray sul New York Post.

