Dal jazz all' omaggio a Lucio Dalla si avvicina l' estate al ritmo di ' Un fiume di musica'

Dal 2 giugno al 17 luglio, il fiume Volano si trasforma in un palcoscenico vivo e vibrante grazie alla decima edizione di "Un fiume di musica". Promossa dall'Associazione musicisti di Ferrara, la rassegna propone un'affascinante varietà musicale, dal jazz all'omaggio a Lucio Dalla, presso il Molo Wunderkammer. Un'estate all'insegna di note evocative e di atmosfere indimenticabili si profila all'orizzonte.

Le note tornano protagoniste lungo le sponde del fiume Volano. Dal 2 giugno al 17 luglio, infatti, è in programma la decima edizione di 'Un fiume di musica', rassegna promossa dall'Associazione musicisti di Ferrara. Il Molo Wunderkammer, sul retro di palazzo Savonuzzi in via Darsena 57, ospiterà ... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it