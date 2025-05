Dal carcere al successo con Gomorra e con il cinema | un anno fa moriva Gaetano Di Vaio

Il 22 maggio 2022, Gaetano Di Vaio, produttore e attore noto per il suo contributo a "Gomorra" e al cinema, ci ha lasciato a soli 56 anni a causa di un tragico incidente. Un anno dopo, familiari e amici si riuniscono per commemorarlo con un evento dal titolo evocativo "Non mi avrete mai", celebrando la sua resilienza e il suo talento che hanno segnato profondamente il panorama cinematografico.

Il 22 maggio di un anno fa moriva a 56 anni all'ospedale di Giuliano il produttore e attore Gaetano Di Vaio, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Cubito a Qualiano.La famiglia, gli amici e l'intera comunità lo ricordano in un evento dal titolo "Non mi avrete mai"... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Dal carcere al successo con Gomorra e con il cinema: un anno fa moriva Gaetano Di Vaio

Cosa riportano altre fonti

