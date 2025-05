Daffara al Mondiale per Club? Il portiere della Juventus Next Gen al posto dell’infortunato Perin Tutti i dettagli

Giovanni Daffara, portiere della Juventus Next Gen, potrebbe essere convocato per il Mondiale per Club in sostituzione dell'infortunato Mattia Perin. Dopo l'intervento a cui Perin si è sottoposto, che comporterà uno stop di circa otto settimane, si aprono nuove opportunità per il giovane talento. Scopriamo tutti i dettagli su questa potenziale chiamata e l'impatto sulle dinamiche di squadra.

