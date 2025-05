Da un lato la pioggia di vignette e sperimentazioni con l' intelligenza artificiale fanno sorridere Dall' altro c' è di che riflettere

L'arrivo dei coniugi Macron in Vietnam ha scatenato una valanga di meme e contenuti virali, dimostrando come un semplice gesto possa catturare l'attenzione del web. Mentre le vignette divertenti offrono un momento di ilarità, emergono anche riflessioni sul potere dell'intelligenza artificiale e sulla capacità di influenzare l'opinione pubblica. In questo articolo, esploreremo l'impatto di questi fenomeni virali nella società contemporanea.

N on è bastato atterrare in Vietnam per tenere i coniugi Macron lontani dai riflettori: ci ha pensato il web a rimetterli subito al centro della scena. In rete, è stato sufficiente un gesto sfuggente per scatenare una pioggia di meme. Gif, battute e fotomontaggi si sono moltiplicati nel giro di poche ore, tutti ispirati a una scena diventata virale. Brigitte Macron che, con un colpo rapido della mano, tocca il volto del marito Emmanuel poco prima di scendere dall’aereo. «Quando tua moglie ha il jet lag e tu paghi il conto», recita uno dei post più condivisi. Per molti, è stato solo l’ennesimo pretesto per una risata... 🔗 Leggi su Iodonna.it