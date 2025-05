Da Torino allo spazio profondo Argotec e i satelliti Made in Italy

Argotec, un'azienda torinese innovativa fondata nel 2008 da David Avino, si destaca nel panorama spaziale italiano con la progettazione e realizzazione di satelliti. Situata in una sede progettata da Oscar Niemeyer, l'azienda rappresenta un'eccellenza nel settore, offrendo servizi completi che vanno dal design al controllo in orbita. Scopriamo come questa realtà sta portando il made in Italy nello spazio profondo.

Torino, 27 mag. (askanews) - Lo spazio alle porte di Torino. In una sede progettata da Oscar Niemeyer, che già fa pensare a un'astronave, un'azienda italiana realizza satelliti: progettazione, design, realizzazione, test e controllo in orbita. Si tratta di Argotec, fondata nel 2008 da David Avino. "Lavoriamo principalmente su satelliti, - ha detto il CEO ad askanews - satelliti piccole dimensioni fino a 250 chilogrammi, satelliti per l'osservazione della Terra, per le telecomunicazioni anche, satelliti che vanno anche molto lontano dalla Terra per osservare lo spazio profondo". I numeri parlano di una costante crescita: il bilancio 2024 ha chiuso segnando, per il terzo anno consecutivo, un aumento a doppia cifra, con un fatturato di 35,4 milioni di euro...

