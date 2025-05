Da Tirana alla nuova Europa | da Ranieri ad uno Special Mister X?

Tre anni fa, Roma festeggiava la storica vittoria in Conference League a Tirana, un trionfo che ha acceso la passione dei tifosi giallorossi. Oggi, le strade della Capitale raccontano una nuova storia, ricca di sfide e cambiamenti, con un mister speciale che si prepara a scrivere il futuro della squadra. Un viaggio tra ricordi e nuove ambizioni, all'insegna della continua evoluzione del club.

Tre anni fa, le strade di Roma si tingevano con i nostri colori, sommerse da bandiere e sciarpe giallorosse; era il giorno dopo la vittoria della Conference League a Tirana, il giorno in cui realizzammo di aver fatto qualcosa di grande. Tre anni che però sembrano un’eternitĂ dati i molteplici momenti vissuti e dato che di quella Roma ne è rimasto ben poco. Nella storica notte del 25 maggio a guidarci c’era Mourinho e nella rosa vi erano molti giocatori che oggi militano lontani dalla capitale; alcuni andati via a malincuore come Edoardo Bove, altri che, invece, hanno distrutto tutti i bei ricordi lasciati, come Nicolò Zaniolo, autore del gol che ha portato la coppa... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Da Tirana alla nuova Europa: da Ranieri ad uno Special Mister X?

