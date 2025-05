Da Parigi a Voltri Cauchefer-Choplin per ’Arte e musica nelle chiese’

Dalla chiesa di Saint-Sulpice a Parigi alla chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo di Voltri. Con l’esibizione dell’organista francese di fama mondiale Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, prosegue stasera alle 21 il IV Festival organistico internazionale di Genova ‘Arte & Musica nelle chiese della Superba’, promosso dall’associazione ‘Rapallo Musica’ con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, che quest’anno ospita esclusivamente artiste donne. In questa occasione è quindi possibile ascoltare l’organo a trasmissione pneumatica ‘Carlo Vegezzi Bossi’ di Torino del 1902 (successivamente modificato ed ampliato da Arturo Pedrini nel 1967 e dalla Ditta Brondino Vegezzi Bossi nel 1987) in un ampio repertorio incentrato su composizioni di autori francesi, che si concluderà con un’improvvisazione in stile sinfonico su un tema fornito dal pubblico... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Parigi a Voltri, Cauchefer-Choplin per ’Arte e musica nelle chiese’

