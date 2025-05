Da oggi non puoi più impedire a Meta di usare i tuoi dati personali per la sua IA | come proteggerti

A partire da oggi, gli utenti non possono più opporsi all'utilizzo dei loro dati personali da parte di Meta per le sue applicazioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, chi non si è espresso in tempo potrà stillare una richiesta di limitazione, che varrà solo per i contenuti futuri. Scopri come proteggerti e gestire i tuoi dati in un contesto sempre più complesso.

Gli utenti che non si sono opposti in tempo all'utilizzo dei propri dati per MetaIA potranno comunque inoltrare una richiesta. Il divieto di utilizzo riguarderà però soltanto i contenuti pubblicati dopo l'invio del modulo. Tutte le informazioni precedentemente pubblicate sui social o condivise nelle chat con Meta AI potranno comunque essere utilizzate... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Da oggi non puoi più impedire a Meta di usare i tuoi dati personali per la sua IA: come proteggerti

