Da Misano all' esordio in serie A con il Torino 18enne riminese tra i big dopo i 12 gol nella Primavera

Dalla Romagna al palcoscenico della Serie A, Tommaso Gabellini, 18enne riminese, ha debuttato con il Torino dopo un'impressionante stagione da 12 gol nella Primavera. La sua storia, iniziata a Misano, segna un passo importante nella carriera di un giovane talento promettente, pronto a farsi notare nel panorama calcistico italiano. Scopriamo il percorso che lo ha portato a realizzare il suo sogno.

Partito dalla Romagna, a soli 18 anni fa esordio in serie A nelle fila del Torino. E’ la storia di Tommaso Gabellini, originario di Misano, che nell’ultimo turno della serie A ha per la prima volta fatto capolino in campo con la maglia granata. Era il 2022 quando il baby calciatore ha lasciato la... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Da Misano all'esordio in serie A con il Torino, 18enne riminese tra i big dopo i 12 gol nella Primavera

Cosa riportano altre fonti

