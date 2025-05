Da Misano all' esordio in serie A con il Torino 18enne riminese tra i big dopo i 12 gol nella Primavera

Tommaso Gabellini, giovane talento riminese di 18 anni, ha recentemente esordito in Serie A con il Torino, dopo aver segnato 12 gol nella Primavera. Partito da Misano, la sua carriera calcistica ha preso il volo nel 2022, portandolo tra i big del calcio italiano. Scopriamo la sua storia e il percorso che lo ha condotto a questo importante traguardo.

Era il 2022 quando il baby calciatore ha lasciato la...

