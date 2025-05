Da mezza Italia per Mattarella Ci sarà tutta la famiglia Segre

Pace e unità si ritrovano in un evento straordinario: il cammino da Arezzo al colle di Rondine, che vedrà la partecipazione di quattromila ragazzi e di numerosi adulti. Tra i partecipanti, la famiglia Segre, simbolo di resilienza e speranza. Scopriamo come questo gesto collettivo rappresenti un passo verso un futuro migliore, abbracciando valori di solidarietà e fratellanza.

di Lucia Bigozzi AREZZO I colori della pace hanno gli occhi e i volti di migliaia di ragazzi. Per ora quattromila già con le scarpette ai piedi, senza considerare i "grandi" che si uniranno al serpentone nel cammino da Arezzo al colle di Rondine. Tra una settimana. E con loro marcerà - idealmente nei chilometri del percorso - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha scelto la Cittadella per incontrare i ragazzi arrivati dalle zone dove la guerra devasta, uccide, allontana. Un incontro privato dopo l’abbraccio pubblico, nella chiesetta del borgo con russi e ucraini, israeliani e palestinesi, con i giovani che portano le cicatrici del conflitto in ogni Paese del mondo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da mezza Italia per Mattarella. Ci sarà tutta la famiglia Segre

Ne parlano su altre fonti

Da mezza Italia per Mattarella. Ci sarà tutta la famiglia Segre; Internazionali d'Italia: Paolini-Gauff 6-4 6-2, Jasmine Regina di Roma, entra nella Storia - Mattarella a Paolini: “Bravissima, giornata indimenticabile”; Jasmine Paolini regina di Roma: batte Coco Gauff 6-4, 6-2, un'italiana vince gli Internazionali di Roma dopo 40 anni; Paolini-Gauff, anche Mattarella per tifare Jasmine: dove vedere il match in tv. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ma gli italiani cosa sanno di Sergio Mattarella?