da macron a clinton 5 storie di imbarazzo nei matrimoni dei potenti

Dai matrimoni dei potenti emergono momenti imbarazzanti che catturano l'attenzione del pubblico. Il recente "schiaffo" di Brigitte Macron al marito Emmanuel ha riacceso i riflettori su episodi simili che hanno coinvolto altre figure di spicco, da Bill Clinton a leader mondiali. In questo articolo, esploriamo cinque storie emblematiche di imbarazzo che dimostrano come anche i più influenti non siano immuni da situazioni imbarazzanti.

Lo " schiaffo " a Emmanuel Macron da parte della moglie Brigitte, immortalato dalle telecamere di Associated Press al loro arrivo in Vietnam, è solo l'ultimo dei momenti di imbarazzo vissuti dai potenti. Prima del presidente francese altri politici di fama mondiale sono finiti al centro delle cronache per storie imbarazzanti non legate al loro ruolo, bensì alla loro vita privata e in particolare di coppia. 1. Brigitte Macron e lo "schiaffo" al marito . Una manata in faccia che non sembra proprio "una presa in giro scherzosa", come poi l'ha definita l'Eliseo. Emmanuel Macron stava per scendere dall'aereo appena atterrato ad Hanoi, in Vietnam domenica 25 maggio 2025, quando la moglie Brigitte gli ha dato un colpo in faccia con la mano...