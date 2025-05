Da Lazza a Irama ma anche Britti Nek e i Gemelli Diversi | svelati tutti gli ospiti di Riccione Music City

Riccione si prepara a vivere un'estate indimenticabile con Riccione Music City, un evento che celebra la musica e il divertimento. Con un calendario ricco di oltre venti concerti, la manifestazione ospiterà artisti di spicco come Lazza, Irama, Britti, Nek e i Gemelli Diversi, trasformando la città in una meta imperdibile per tutti gli amanti della musica. Vieni a scoprire la magia di questo evento unico!

L'estate 2025 a Riccione si accende con Riccione Music City, un progetto che consacra la città come destinazione privilegiata per gli amanti della musica e del divertimento. L'amministrazione comunale presenta un calendario di oltre venti concerti distribuiti su quattro palcoscenici d'eccezione...

