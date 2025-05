Da Gaza a Firenze 19 bambini e adulti accolti grazie al coordinamento delle Misericordie

Firenze si prepara ad accogliere 19 palestinesi, tra bambini e adulti, fuggiti dalla devastazione di Gaza grazie a un corridoio umanitario. Questa iniziativa, coordinata dalle Misericordie dell'Area Fiorentina, rappresenta un gesto di solidarietà e speranza in un momento di crisi, offrendo una nuova opportunità a chi ha subito innumerevoli difficoltà .

Firenze, 27 maggio 2025 - Sono 19 i palestinesi - tra bambini e adulti - arrivati a Firenze negli ultimi giorni, dopo essere fuggiti dall'orrore di Gaza grazie a un corridoio umanitario. Ad accoglierli è stato il Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina, che si è attivato per garantire ospitalità , assistenza sanitaria e un ambiente protetto in cui iniziare un percorso di cura e speranza. L'Opera Madonnina del Grappa ha messo a disposizione gli alloggi. "Accogliere queste persone significa ribadire con forza il nostro impegno a non restare indifferenti di fronte alla sofferenza – dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina –...

