dà fuoco ai sedili del bus costringendolo a fermarsi

Momenti di grande tensione si sono verificati a bordo di un autobus Amt a Bolzaneto, dove un 31enne genovese ha dato fuoco ai sedili, costringendo il mezzo a fermarsi. L’episodio, accaduto la sera del 26 maggio 2025, ha portato all'intervento della polizia, che ha denunciato l'uomo per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento, tra le altre accuse.

