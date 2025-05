Da Fontainebleau a Chantilly dal palazzo di Napoleone alla dimora di Maria Antonietta | viaggio alla scoperta dei castelli segreti a un’ora Parigi

Scopri l'affascinante mondo dei castelli segreti che punteggiano la campagna francese, da Fontainebleau a Chantilly. Queste dimore storiche, lontane dal trambusto di Versailles, raccontano storie di monarchi e nobili, come Napoleone e Maria Antonietta. In questo articolo, esploreremo la bellezza e l'importanza di questi luoghi incantevoli, testimoni di un passato ricco di fascino e curiosità, a un’ora da Parigi.

Se Versailles è nota al mondo come la reggia reale per eccellenza, un'infinità di castelli e dimore reali fioriscono a pochi chilometri dalla capitale francese, testimoni illustri del passato nazionale e memori dei celebri personaggi che vi abitarono. Luoghi incantevoli, dove si incontrano storia, arte e natura, il tutto a portata di mezzi pubblici. Per offrirsi un po' di "charme à la française" senza cadere nei clichés. Château de Malmaison- Acquistato da Josephine de Beauharnais (1763-1814) appena sposata con Bonaparte nel 1790, la Malmaison divenne presto la residenza privilegiata dalla prima moglie dell'Imperatore ed una delle dimore più amate da Napoleone stesso...