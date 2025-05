da cinque giorni in alta valnure impossibile chiamare lavorare e contattare i soccorsi

In Alta Valnure, la mancanza di servizi telefonici e internet sta causando gravi disagi a residenti e lavoratori. Sissi Gogni, di Retorto di Ferriere, denuncia l'impossibilità di comunicare o contattare i soccorsi da cinque giorni, evidenziando la necessità urgente di interventi che migliorino la situazione e garantiscano un'infrastruttura adeguata per la comunità.

