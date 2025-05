Da Bardolino a Lazise torna il Palio del Chiaretto con tante novità

Dal 30 maggio al 2 giugno, Bardolino si trasforma in un vivace palcoscenico per il ventesimo Palio del Chiaretto. Organizzato dal Comune e dalla Fondazione Bardolino Top, con il patrocinio della Regione Veneto, l'evento celebra il rinomato vino Chiaretto, offrendo un ricco programma di novità e attrazioni. Preparati a immergerti in un'atmosfera di festa, tradizione e gusto!

Per quattro giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, Bardolino si vestirà di rosa per il Palio del Chiaretto, la manifestazione (giunta alla ventesima edizione) organizzata dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top, col patrocinio della Regione Veneto, per celebrare il vino Chiaretto di... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Da Bardolino a Lazise, torna il Palio del Chiaretto con tante novità

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bardolino e Lazise insieme per il Palio del Chiaretto dal 30 maggio al 2 giugno; VIDEO | Bardolino, il Palio del Chiaretto raddoppia: la 20^ edizione sbarca anche a Lazise; PALIO DEL CHIARETTO 2025: IL VINO ROSA UNISCE BARDOLINO E LAZISE PER UNA FESTA DI GUSTO, CULTURA E TERRITORIO.; Palio del Chiaretto: dal 30 maggio al via la 20esima edizione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Bardolino a Lazise, torna il Palio del Chiaretto con tante novità - Per quattro giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, Bardolino si vestirà di rosa per il Palio del Chiaretto, la manifestazione (giunta alla ventesima edizione) organizzata dal Comune di Bardolino e dalla ... 🔗Lo riporta veronasera.it

Bardolino e Lazise: il Palio del Chiaretto 2025 tra vino e gastronomia - Il Palio del Chiaretto a Bardolino e Lazise celebra enogastronomia e il vino rosa con eventi e degustazioni dal 30 maggio. 🔗Da gardanotizie.it

“Palio del Chiaretto”: Bardolino e Lazise unite nel vino rosa - Milano, 25 mag. (askanews) – Raddoppia il “Palio del Chiaretto”, la manifestazione dedicata a uno dei vini rosati italiani più venduti al mondo, che per la 20esima edizione coinvolgerà le veronesi Bar ... 🔗Segnala askanews.it

Palio Bisse Bandiera del lago 2013 - regata di Bardolino