Da Barbero a Massini da Marcorè a Lella Costa | torna il Festival di teatro antico di Veleia

Il Festival di Teatro Antico di Veleia torna a incantare il pubblico con un'esplosione di talento, ospitando artisti rinomati come Barbero, Massini, Marcorè e Lella Costa. La direttrice del festival sottolinea l'importanza di questo evento come un luogo privilegiato per la presentazione di opere innovative, spesso create appositamente per l'affascinante cornice di Veleia, consolidando così un legame unico tra arte e territorio.

«Il Festival di Veleia negli anni ha saputo costruire un rapporto speciale con artisti e artiste straordinari che lo scelgono oggi come spazio d'elezione dove tornare per presentare progettualità pluriennali o sperimentare nuove creazioni, spesso ideate ad hoc per Veleia – spiega la direttrice...

IL RACCONTO DI UN SECOLO DRAMMATICO - Pierre Lemaitre con Carlo Lucarelli