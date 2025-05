Da 30 anni Fuorilegge | festa di compleanno per la biblioteca della frazione

Mercoledì la Biblioteca “Fuori..legge” di Piangipane festeggerà un traguardo significativo: 30 anni di impegno nella promozione della cultura e della partecipazione. Per celebrare questo importante anniversario, è stato organizzato un pomeriggio di festa aperto a tutti, con eventi pensati per coinvolgere ogni fascia d'età. Un'occasione imperdibile per la comunità!

Taglia un traguardo importante la Biblioteca "Fuori..legge" di Piangipane: mercoledì celebrerà 30 anni di attività, cultura e partecipazione. Per l'occasione è stato organizzato un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza, con appuntamenti pensati per ogni età.

