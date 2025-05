Cybersecurity in Vaticano L’idea di un responsabile dati e informazioni contro gli attacchi

La sicurezza informatica del Vaticano è diventata una priorità cruciale, con un aumento del 150% degli attacchi informatici nell'ultimo anno. In risposta a questa crescente minaccia, si considera la figura di un responsabile dati e informazioni per proteggere la Santa Sede. Questo articolo esplora le sfide e le strategie necessarie per garantire la sicurezza digitale in un contesto così delicato.

La sicurezza digitale del Vaticano è sotto attacco: nell'ultimo anno gli incidenti informatici contro la Santa Sede sono aumentati del 150 per cento, e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile per i temi legati alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ha relegato lo Stato più piccolo al mondo in fondo al Global Cybersecurity Index, assegnandogli zero punti su venti per le misure tecniche adottate. Per fronteggiare questa emergenza, i Vatican CyberVolunteers hanno lanciato oggi una proposta: l'istituzione di un chief information security officer (Ciso), ovvero di una figura responsabile della sicurezza delle informazioni e dei sistemi di un'organizzazione, che possa garantire la resilienza operativa, tutelare dati sensibili e preservare la credibilità diplomatica della Santa Sede nell'era digitale...

