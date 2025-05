Cyberjihad l’Italia nel mirino degli hacker islamisti e filo-russi Triplicati gli attacchi ai sistemi nazionali nel 2024

Nel 2024, l'Italia subisce un significativo incremento degli attacchi informatici, con oltre 485 mila eventi di sicurezza analizzati dal Security Operation Center di Yarix. Gli attacchi, triplicati e attribuiti a hacker islamisti e filorussi, evidenziano una preoccupante escalation, con un aumento del 56% rispetto all’anno precedente. Un allarme che scuote le fondamenta della sicurezza nazionale e mette in evidenza la vulnerabilità dei sistemi informatici.

Nel 2024, oltre 485 mila eventi di sicurezza sono stati analizzati dal Security operation center (Soc) di Yarix, con un incremento del 56% rispetto all'anno precedente. Numeri che, da soli, sarebbero sufficienti a far saltare sulla sedia ogni dirigente informatico. Ma il dato più inquietante è un altro: quasi uno su tre (141 mila, +70% sul 2023) si è trasformato in un incidente, una violazione reale e concreta, con impatto diretto su dati o infrastrutture. Gli incidenti critici, in particolare, sono più che triplicati (+269%). A determinare l'impennata, vulnerabilità gravi in componenti chiave come firewall e dispositivi di sicurezza...