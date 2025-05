Cus e Rugby Bergamo insieme per i giovani | nasce una squadra di rugby a 7

Il Cus e Rugby Bergamo uniscono le forze per promuovere il rugby tra i giovani, dando vita a una squadra di rugby a 7. Questa disciplina olimpica, che ha debuttato nel 2016, vedrà il team rappresentare il Centro sportivo dell'Università di Bergamo, pronto a sfidarsi al prossimo Amsterdam Rugby Sevens il 31 maggio. Una nuova avventura sportiva che segna un importante passo per la comunità rugbistica locale.

Bergamo. La sinergia tra il Cus e Rugby Bergamo produce i primi risultati. Nasce una squadra di rugby a 7, disciplina olimpica dal 2016: il team, che gareggerà con le insegne del Centro sportivo dell’ Università di Bergamo, debutterà il prossimo 31 maggio all’ Amsterdam Rugby Sevens, una delle competizioni più importanti d’Europa. La novità è stata annunciata a Palazzo Frizzoni nel pomeriggio di martedì 27 maggio. Seguiranno gli impegni al torneo di Rovato, in programma il 7 giugno, e all’ Offbeat Sevens di Verona, manifestazione che unisce sport e spettacolo in calendario il 21 e 22 giugno al centro Payanini... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cus e Rugby Bergamo insieme per i giovani: nasce una squadra di rugby a 7

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il CUS perde a Bergamo - L’assenza del coach Walter Manni e di diversi giocatori importanti, insieme al saldo secondo posto che il Bergamo non lascia da inizio campionato, facevano temere per la trasferta del CUS a Zanica. 🔗Da hockeytime.net

Rugby, successo per Cus Genova che al Carlini-Bollesan supera Bergamo - Genova. Partita ricca di emozioni allo Stadio Carlini-Bollesan, in cui il CUS Genova Rugby riesce a strappare la vittoria contro il Rugby Bergamo nel Girone 1 di Serie B. Nel primo tempo le due ... 🔗Scrive genova24.it

Cus Genova, è tempo di derby per i ragazzi del basket - Sfida esterna contro il Rugby Bergamo per la prima squadra maschile del Cus Rugby. Derby di Genova in Serie C Unica per il Cus Basket contro il My Basket Genova. Ilaria Marasso agli Italiani Invernali ... 🔗Secondo today.it

BRC Cus Genova spot test match pre campionato