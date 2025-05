Curiosità a distanza di 2 giorni attracca di nuovo a Salerno la Voyager of the Seas della Royal Caribbean

Dopo solo due giorni dalla sua precedente tappa, la Voyager of the Seas della Royal Caribbean torna a Salerno, incantando turisti e cittadini. Arrivata al Terminal Crociere progettato da Zaha Hadid, la nave porta con sé un carico di visitatori entusiasti pronti a esplorare la bellezza della città e della celebre Costiera Amalfitana. Un'occasione imperdibile per scoprire luoghi ricchi di storia e cultura.

E' rispuntata all’orizzonte, dalla banchina del Molo Manfredi del porto di Salerno, al Terminal Crociere Zaha Hadid, con il suo carico di turisti entusiasti che, a bocca aperta, ammirano uno scenario incantevole, pronti a dividersi tra una visita alla città di Salerno, la Costiera amalfitana, gli... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, a distanza di 2 giorni attracca di nuovo a Salerno la Voyager of the Seas della Royal Caribbean

