Cura del ferro per Brescia Cantieri al via per la linea T2 del tram e linea T3 a caccia di fondi

A Brescia, si apre un nuovo capitolo per il trasporto pubblico con l'avvio imminente dei cantieri della linea T2 del tram. Nel contempo, la giunta comunale ha già attivato le procedure per ottenere fondi per la linea T3, che collegherà Badia/Violino a Sant’Eufemia/Mille Miglia, promettendo di arricchire ulteriormente la rete tramviaria della città e migliorare la mobilità urbana.

Brescia – Mentre si attende l’inizio dei cantieri della linea T2 del tram, previsti per fine anno, sulla carta c’è già la seconda linea, la T3 BadiaViolino-Sant’EufemiaMille Miglia. La giunta ha approvato l’istanza di finanziamento al ministero per il progetto che completerebbe la rete tramviaria di Brescia, innestandosi sulla T2 Pendolina-Fiera. L’istanza si basa sul progetto da 248,3 milioni (di cui 238,8 richiesti) redatto da Brescia Mobilità, che parteciperà all’Avviso 3, pubblicato dal ministero delle Infrastrutture, in scadenza il 30 maggio. La linea T3, di 11,91 km, sfrutterà la tratta di 4,35 km Colombo-Solferino, comune al progetto T2, e vedrà la realizzazione di due nuove antenne di 7,56 km: una verso ovest, per i quartieri di Sant’Anna, Violino e Badia; una verso est, per la direttrice Solferino-Diaz-Duca d’Aosta-Piave-Bornata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cura del ferro per Brescia. Cantieri al via per la linea T2 del tram e linea T3 a caccia di fondi

