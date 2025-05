Cumuli di rifiuti abbandonati all' Umbertino Leccese bacchetta i titolari di alcuni locali | Individuati verranno sanzionati

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, esprime il suo sdegno per i cumuli di rifiuti abbandonati in via Imbriani, pubblicando fotografie che documentano la situazione. Attraverso un post su Facebook, il sindaco annuncia l'intenzione di sanzionare i titolari di alcuni locali individuati, sottolineando l'importanza di mantenere la città pulita e decorosa. L'azione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla raccolta differenziata.

"Alcuni cassonetti di via Imbriani stamattina all’alba si presentavano così". È l'incipit del post su Facebook del sindaco di Bari, Vito Leccese, corredato da un trittico di fotografie che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione, ritraendo alcuni cassonetti della raccolta differenziata... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Cumuli di rifiuti abbandonati all'Umbertino, Leccese bacchetta i titolari di alcuni locali: "Individuati, verranno sanzionati"

