Cultura l’esercito dei precari | A Milano oltre 5mila sfruttati Dai musei ai teatri salari da fame

A Milano, oltre 5.000 lavoratori precari sono costretti a fronteggiare condizioni di sfruttamento nei settori culturali. Dai musei ai teatri, molti di loro, con ruoli vitali per il funzionamento di questi spazi, ricevono salari miseri e contratti poco chiari. La realtà di chi vive di cultura nella capitale lombarda si traduce in un esercito di precariato, dove la dignità e la sostenibilità economica diventano un miraggio.

Custodi di sala fatti passare per personale delle pulizie, addetti ai biglietti "inquadrati come portieri di condominio". Una giungla di contratti e stipendi che spesso non raggiungono la soglia dei mille euro al mese, somme "inutili per vivere a Milano". Il risultato è un esercito di precari, circa 5.000 secondo una stima della Uil Milano e Lombardia, che lavora nel settore della cultura sotto la Madonnina, in teatri, musei, biblioteche, istituzioni pubbliche e private. Un mondo messo sotto la lente anche dalla Procura di Milano, con l’indagine coordinata dal pm Paolo Storari che aveva portato all’amministrazione giudiziaria per la cooperativa Fema per stipendi al di sotto della soglia di povertà, con retribuzione netta di poco meno di 5 euro l’ora... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cultura, l’esercito dei precari: "A Milano oltre 5mila sfruttati. Dai musei ai teatri, salari da fame"

