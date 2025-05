Cucina 100 Passi | a Palermo un progetto di solidarietà e inclusione

A Palermo, "Cucina 100 Passi" rappresenta un innovativo progetto di solidarietà e inclusione, dove il cibo diventa strumento di cambiamento. Sostenuto dalla Rete 100 Passi, il ristorante nasce grazie all'impegno di uno chef che, avendo vissuto in prima persona la disabilità, ha deciso di dedicarsi a questa nobile causa. Un sogno che si realizza per promuovere un'alimentazione di qualità e un ambiente accogliente per tutti.

AGI - Il sogno di Rete 100 passi? Creare un luogo a Palermo dove mangiare bene, facendo del bene. Il sogno si è trasformata in realtà quando è arrivata la disponibilità come volontario di uno chef che conoscendo oggi la disabilità sulla propria pelle, ha abbracciato il progetto. Inizia cosi' il cammino di cucina 100 passi che unisce solidarietà e legalità. Rete 100 passi oltre a occuparsi di legalità e informazione da qualche anno si è aperta al volontariato. Negli anni aveva già guardato al mondo della disabilità con un corso di musica per ragazzi down e più recentemente facendo condurre una serie di trasmissioni radio e tv a persone con disabilità mentali... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cucina 100 Passi: a Palermo un progetto di solidarietà e inclusione

