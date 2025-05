Cronisti in classe Vince la 2^ C Curtatone con la difesa dei diritti Una valanga di premi

Il Campionato di giornalismo "Cronisti in classe" ha visto trionfare la 2^ C di Curtatone, premiata per la sua incisiva difesa dei diritti. A Pontedera, la cerimonia finale ha sottolineato l’importanza di un’informazione di qualità , contrapposta alla superficialità dei contenuti provenienti dai social e da fonti inaffidabili, evidenziando il ruolo cruciale dei giornalisti professionisti.

PONTEDERA L’importanza dell’informazione. Di un’informazione di qualitĂ curata da giornalisti professionisti e non da attingere dai social o da on line inaffidabile. E’ stato il concetto base sul quale ha ruotato l’intera cerimonia finale del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe organizzato da La Nazione e dal Quotidiano Nazionale per il ventitreesimo anno. Al museo Piaggio le ventisette classi di Valdera e zona del Cuoio che hanno preso parte all’iniziativa si sono ritrovate per la premiazione delle pagine realizzate e pubblicate sul nostro giornale nel periodo dall’11 febbraio all’8 maggio per un totale di ventisei uscite... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronisti in classe. Vince la 2^ C Curtatone con la difesa dei diritti. Una valanga di premi

